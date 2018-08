Avengers 4: Karen Gillan ha rivelato uno spoiler in una vecchia intervista?

Karen Gillan, interprete del personaggio di Nebula in Guardiani della Galassia e Avengers: Infinity War, potrebbe aver svelato un indizio ai fan su Avengers 4 nel corso di una vecchia intervista rilasciata con Fandango esattamente un anno fa, nell'agosto 2017. L'indizio è stato notato solo dopo aver visto Avengers: Infinity War.

Un dettaglio che potrebbe indirizzare alcune ipotesi su ciò che vedremo in Avengers 4 riguardo al suo personaggio. Se non volete leggere possibili anticipazioni non proseguite nella lettura della news.

Karen Gillan ha svelato che Nebula instaurerà una nuova amicizia nel prossimo film:"So chi è il suo nuovo amico. Non posso dirtelo, non posso. Ti assicuro che sarà qualcosa d'inaspettato, geniale e semplicemente bello".

Considerando che Nebula non ha intrattenuto un legame particolare d'amicizia con nessuno dei personaggi sinora, è comunque un'anticipazione importante, alla luce del finale di Avengers: Infinity War.

Gli indizi potrebbero portare a Iron Man ma al momento sono solo supposizioni. Così come le opzioni War Machine e Black Widow.

L'attrice in passato ha chiarito come il suo personaggio avrà un ruolo significativo nel Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo che Avengers 4 arriverà nelle sale nella primavera 2019 e chiuderà la Fase 3 dell'MCU dopo il grande successo di Avengers: Infinity War.