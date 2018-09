Avengers 4: Karen Gillan non si aspettava un successo così grande per Nebula

Karen Gillan, star di Avengers: Infinity War e Avengers 4, nel corso di una recente intervista ha parlato del personaggio di Nebula e di come sia stata sorpresa dall'enorme successo riscontrato nel corso dei film.

In particolare, l'attrice ha rivelato che non si aspettava tutta questa longevità per la sorella di Gamora, dato che l'arco narrativo inizialmente previsto per il personaggio era molto più breve.

"Quando abbiamo girato il primo Guardiani della Galassia credevo che avrei girato le mie scene in, tipo, otto-nove giorni, e poi sarei morta" ha scherzato la Gillan durante il Fan Expo Canada. "Era questo che c'era scritto nella sceneggiatura inizialmente. Il fatto che da allora il personaggio abbia trovato il modo di ritagliarsi uno spazio tutto suo, fino ad avere una storyline personale addirittura nei film degli Avengers, per me è stato davvero sorprendente."

A quanto pare, il merito della "lunga vita" di Nebula è da attribuire a James Gunn. "Ricordo che girammo una scena tra Nebula e Gamora, si trattava di uno screen test che non sarebbe finito nel film, ma fu comunque piuttosto emozionante. Iniziai a piangere, mi commossi, e la cosa attirò l'attenzione di James Gunn. Si rese conto che forse avrebbe potuto esplorare maggiormente il rapporto fra le due sorelle, che forse Nebula poteva essere qualcosa di più di una semplice sorella malvagia."

Pensate che Nebula riuscirà ad ottenere la sua vendetta sull'odiato padre Thanos nel prossimo Avengers 4. E soprattutto, cosa ne pensate del personaggio? Fatecelo sapere nei commenti!

Il sequel di Avengers: Infinity War arriverà ad aprile 2019.