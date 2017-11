Avengers 4: Jeremy Renner posta una foto dal set nei panni di...

Avengers 4 è ancora in fase di riprese ed è diretto, come, dai registi che hanno già lavorato a Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, i fratellici stuzzica ora con una nuova foto dal set dove interpreterà...

Hawkeye! Eh già, perlomeno a leggere la caption, l'attore ci mostra uno scatto di sé nei panni dell'arciere Occhio di Falco. Negli ultimi mesi diverse volte si sono susseguiti i rumor che lo vorrebbero assumere, prima o poi l'identità di Ronin ma, a quanto pare, non sarà questo il caso.

Il lavoro degli attori e dei registi su Avengers: infinity War si è concluso e il terzo cinecomic Marvel Studios sui Vendicatori è attualmente in fase di post-produzione; tuttavia manca un ultimo sforzo perché Avengers 4 è in pieno sviluppo e, anche se non conosciamo ancora il tutolo ufficiale della quarta pellicola, di sicuro sappiamo che Jeremy Renner ha iniziato a girare le sue scene.

L'amato arciere Marvel è apparso per adesso in Thor, in Avengers, Avengers: Age of Ultron e in Captain America: Civil War e tornerà anche in Infinity War, che vedremo in sala a maggio 2018.

L'immagine in bianco e nero non ci fa vedere l'attore nei panni di Occhio di Falco, ma lui ha scritto l'hashtag che non può far altro che darci a intendere che sarà quello il costume che indosserà. La caption:

"Preparato e pronto per il set! #avenging #hawkeye #stretchitout #marvel #infinitywars"

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."