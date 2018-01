Avengers 4, Jeremy Renner annuncia la fine del suo lavoro con una foto via Instagram

Mentre il 2018 sarà l'anno dell'attesissimo Avengers: Infinity War e vedrà finalmente l'avvento di), nel 2019 toccherà ad-ancora senza titolo- chiudere le fila di una prima e lunga parte del MCU, che vedrà a quanto pare il "ritiro" (morte?) di alcuni dei supereroi più amati.

Al momento non è chiaro quante dipartite conterrà Infinity War, la a ben vedere sembrerebbe che gli addii più dolorosi e definitivi avverranno nel quarto capitolo, tanto che ad esempio l'Occhio di Falco di Jeremy Renner non perirà sicuramente nel film in uscita il prossimo aprile. Lo sappiamo ormai da un po' grazie alla sue rivelazioni e alle continua foto condivise via Instagram, e oggi veniamo a conoscenza anche del fatto che l'attore ha terminato il suo lavoro sul set di Avengers 4.



Pubblicando infatti un selfie via social, Renner ha scritto: "È finita!", accompagnando il tutto con una serie di hashtag che vanno dai ringraziamenti all'entusiasmo per l'uscita del film fino alla volontà di prendersi del tempo da dedicare alla figlia. È comunque interessante notare come nei commenti l'attore abbia specificato che si tratta "di un arrivederci e non di un addio", anticipando probabilmente la sua sopravvivenza anche ad Avengers 4.



Nel frattempo vi ricordiamo che Avengers: Infinity War uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 aprile.