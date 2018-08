Avengers 4: Iron Man Vs Thanos, la nuova fan art mostra ciò che tutti vogliamo vedere!

La notizia che segue contiene spoiler di Avengers: Infinity War e supposizioni su Avengers 4 quindi se non l'avete ancora visto non proseguite oltre. In calce alla news c'è una bellissima fan art che catturerà il cuore di molti fan MCU.

Naturalmente se state leggendo avete visto Avengers: Infinity War, dove Thanos, il Titano Pazzo interpretato dal Josh Brolin riesce a fare quello che si era prefissato fin dalla prima volta che lo abbiamo visto: dimezzare letteralmente l'universo.

Inutile ribadire il perché delle azioni del villain. Ribadiamo piuttosto un altro concetto: "Dovevi mirare alla testa!" Questa è la frase che il Mad Titan dice a Thor quando lui con lo StormBreaker lo colpisce, ferendolo in modo non mortale, non letale e dunque consentendogli di fare quello che doveva: schioccare le sue maledette dita!

In questa fan art vediamo Tony Stark (Iron Man), con in mano la testa penzolante del cattivo dei cattivi. E, certamente, l'idea che regala quest'immagine è piena e pura soddisfazione, che ne dite? Sperando che sia di buon auspicio per il futuro del franchise (vedere una cosa del genere in Avengers 4 sarebbe veramente succulento), godiamoci questo post e aspettiamo con ansia l'arrivo di Avengers 4 il prossimo anno, nel 2019, per vedere finalmente come andrà a finire la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."