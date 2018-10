Avengers 4: un indizio per il titolo del film in Captain America: The First Avenger?

E' possibile che i Marvel Studios siano talmente lungimiranti da aver nascosto un indizio per il titolo ufficiale di Avengers 4 addirittura in Captain America: The First Avenger?

Secondo un utente Reddit, si.

A quanto pare, infatti, ci sarebbe una scena nel film del 2011 di Joe Johnston che punterebbe il dito verso un possibile Avengers Annihilation, titolo che recentemente ha preso largo tra le fila dei fan e che secondo molti dovrebbe essere quello definitivo. Prima che Steve Rogers diventi Captain America, infatti, il dottor Abraham Erskin (interpretato da Stanley Tucci) afferma: "Signore e signori, quest'oggi non stiamo facendo un altro passo verso l'annientamento, ma il primo passo sulla strada della pace."

In originale, la frase recita: "Ladies and gentlemen, today we take not another step towards ANNIHILATION, but the first step on the path to peace."

Naturalmente si tratta di una mera speculazione, ma è sempre simpatico vedere quanta fibrillazione ci sia fra i fan dei Marvel Studios riguardo al prossimo film dei fratelli Russo. In attesa di un annuncio ufficiale non resta che divertirsi a spulciare le varie teorie che spuntano online come funghi in autunno, e chissà che alla fine una di queste non finisca con l'essere vera.

Cosa ne pensate? Secondo voi il titolo ufficiale di Avengers 4 sarà davvero Avengers Annihilation? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che le riprese del film sono ufficialmente terminate, e entro le prossime settimane dovremmo avere i prossimi aggiornamenti dalla Marvel: il film uscirà ad aprile 2019, e all'inizio dell'estate il CEO dei Marvel Studios Kevin Feige aveva dichiarato che maggiori informazioni riguardanti la nuova fatica dei fratelli Russo sarebbero arrivate dopo il rilascio del trailer di Captain Marvel.