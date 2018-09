Avengers 4: I registi postano una misteriosa foto dal set che scatena la fantasia dei fan

Oltre alle varie teorie non mancano di certo anche le prese in giro, da una sagoma a forma di Homer Simpson in basso a destra che "confermerebbe" la sua presenza nel nuovo Avengers, ad uno zoom che fa comparire sul copione la scritta "Tony muore in Avengers 4" .

Ancora in attesa di un titolo ufficiale per il sequel di Avengers: Infinity War , qualcuno ha trovato all'interno dell'immagine la scritta "End Game" , uno dei titoli emersi dai rumori dei mesi precedenti. Seguendo la via che vede la scala nello sfondo come una "A", qualcun'altro ha provato ad azzardare un "Attack" , sempre in riferimento al possibile nome del film.

if u zoom in real close u can see what the laptop says 🤙🤙 pic.twitter.com/ZWVKFYti6b — Spidey Source (@tomhollandxmcu) 19 settembre 2018

Homer Simpson confirmed for AVENGERS 4 ! pic.twitter.com/4G1pPPoj4o — big boss ❗ (@biohazard444) 19 settembre 2018

4 A’s are pretty noticeable but I’m curious about the writing on that ladder (Mese = Month in Italian). Are we getting a title release in a month? pic.twitter.com/nJPrg9K2c1 — Connor Shannon (@CoShannon49) 19 settembre 2018