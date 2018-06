Avengers 4: gli eroi pronti alla battaglia in un nuovo video dal Set

Nel nuovo video arrivato dal set di Avengers 4 emergono dei possibili dettagli sulla trama del prossimo film dei Vendicatori. Attenzione seguono Spoiler.

Negli ultimi mesi abbiamo visto, grazie ad alcune foto, i protagonisti della saga alle prese con la battaglia finale di The Avengers, la prima riunione dei supereroi uscita nelle sale nel 2012; abbiamo anche osservato le vecchie versioni di Loki, Thor e Capitan America al fianco dei moderni Iron Man e Ant-Man, oltre a Mark Ruffalo, di cui però non sappiamo quale versione di Hulk interpreterà.

Nel video, che riportiamo qui sopra, tirovamo alcuni personaggi interagire nel Set dello scontro avvenuto a New York, ma per capire di cosa parlano, e sapere a che sequenze del film appartengono le scene, dovremo aspettare fino al maggio del prossimo anno, data prevista per l'uscita del quarto film degli Avengers.

Intanto, possiamo ancora trovare nei cinema Avengers: Infinity War, l'ultima fatica dei Marvel Studios, diretto da Joe e Anthony Russo. Fanno parte del cast stellare Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, e Tom Holland. Nella pellicola i protagonisti si ritrovano ad affrontare Thanos, la più grande minaccia che abbiano mai incontrato, durante la sua ricerca delle Gemme dell'Infinito.