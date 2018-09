Avengers 4: i Fratelli Russo condividono una tristissima e bellissima fan art!

Ai registi di Avengers 4, Joe e Anthony Russo deve essere piaciuta molto questa immagine: hanno infatti condiviso una fan art nel loro account Instagram che è allo stesso tempo bellissima e triste. Allerta SPOILER.

L'immagine mostra come potrebbe essere stata la "reunion" dei Vendicatori rimasti alla fine di Avengers: Infinity War, dopo lo schiocco di dita di Thanos che ha messo fine alla vita di mezzo universo, compresi alcuni degli Eroi Più Potenti della Terra.

Sembra di vedere la rappresentazione dell'ultima Cena di Leonardo, con gli eroi Marvel che conosciamo benissimo e che, in quel momento, sono in lutto. C'è anche Stan Lee! L'immagine è stata creata dall'ormai famosissimo BossLogic, l'artista visuale che di solito immagina i protagonisti dei cinecomic in bellissime pièces digitali.

Questa, tuttavia, nonostante sia molto bella, è anche molto triste, che ne dite? VI piace? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto. Per adesso vi ricordiamo che Avengers: Infinty War è disponibile in home video dal 29 agosto e che vedremo Avengers 4 il prossimo anno, nel 2019, a maggio. "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."