Avengers 4: i fratelli Russo avevano già confermato la presenza del cameo di Stan Lee

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della BBC lo scorso aprile, il co-regista Joe Russo aveva confermato che Stan Lee, il leggendario fumettista e volto della Marvel scomparso ieri, aveva già girato il suo cameo nell’atteso Avengers 4.

Nell’intervista, Joe Russo dichiarava infatti: “A Stan non piace molto volare, così cerchiamo di fargli girare i suoi cameo circa allo stesso tempo. Se abbiamo altri film in corso di riprese nello stesso set, come per esempio Ant-Man 2 e Avengers 4, mettiamo i suoi cameo insieme e lo spostiamo da un set a un altro per cercare di ottenere le scene con lui in una giornata”.

Definito "The Man" e "The Similin'" per via del suo carisma e del suo carattere, Stanley Martin Lieber, conosciuto in tutto il mondo come Stan Lee, è colui che ha rivoluzionato l'industria del fumetto e ha aiutato a lanciare la casa editrice Marvel, rendendola una potenza mondiale dell'industria. La sua creazione più famosa resta, sicuramente, Spider-Man: Lee, infatti, per contrapporre le sue creazioni a quelle della 'rivale' DC, decise di usare il modus operandi di "supereroi con superproblemi". La sua idea era, dunque, quella di creare personaggi con superpoteri, sì, ma con svariati problemi di denaro, salute o nella vita di tutti i giorni.

Alla morte del leggendario fumettista, un ricordo è stato postato anche dalla rivale DC Comics, che ha scritto: “Ha cambiato il modo in cui vediamo gli eroi, ed i fumetti moderni porteranno sempre il suo marchio indelebile. Il suo entusiasmo contagioso ci ricorda perché ci siamo innamorati dei fumetti per la prima volta. Excelsior, Stan”.

In attesa di nuovi dettagli, ricordiamo che il trailer di Avengers 4, di cui deve ancora essere rivelato il titolo ufficiale, potrebbe arrivare insieme alla release di tre importanti pellicole legate alla Disney che usciranno entro la fine dell'anno: Ralph Spacca Internet il 21 novembre, Spider-Man: Un nuovo universo il 14 dicembre e Il ritorno di Mary Poppins il 19 dicembre, visto che la Marvel ha confermato la sua diffusione per la fine dell’anno. Come ricorderete il trailer di Avengers: Infinity War è stato pubblicato il 29 novembre dello scorso anno.

Tra i prossimi film in uscita per il Marvel Cinematic Universe troviamo Captain Marvel l'8 marzo 2019, Avengers 4 il 3 maggio 2019 e Spider-Man: Far From Home il 5 luglio 2019 (release negli Stati Uniti).