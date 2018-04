Avengers 4: i fratelli Russo aspettano il momento di rivelarne il titolo

Nonostante sia sbarcato in sala da pochi giorni soltanto, i fan Marvel stanno già cominciando a speculare sul possibile titolo di Avengers 4, soprattutto alla luce degli eventi di Infinity War.

Nel corso di una chiacchierata con Bustle, Anthony e Joe Russo hanno rivelato di avere già scelto il titolo per il quarto crossover dell’Universo Cinematografico Marvel che chiuderà definitivamente la Fase 3. “Abbiamo già il titolo, è solo che non lo abbiamo ancora rivelato. E crediamo di aver pensato a quel titolo proprio all’inizio della fase di lavorazione. Va direttamente al cuore della storia”.

Ricordiamo che inizialmente il progetto Infinity War era intitolato semplicemente Avengers: Infinity War – Part 1 e Part 2, ma proprio all’inizio delle riprese del quarto capitolo del crossover fu rivelato che solamente la prima delle due parti si sarebbe intitolata Infinity War.

Nonostante Avengers 4 concluderà effettivamente la storia cominciata nel precedente, i fratelli Russo hanno dichiarato che la loro intenzione non era quella di girare un grande e gigantesco film da dividere in due parti: “L’obiettivo non era realizzare un lunghissimo film e poi tagliarlo a metà in sala montaggio; quindi abbiamo cercato di posizionare un inizio, una parte di mezzo e una fine e poi di nuovo un inizio, una parte di mezzo e una conclusione”.

Avengers 4, lo ricordiamo sarà preceduto dall’uscita di Ant-Man and the Wasp e Captain Marvel; come già specificato, questi ultimi saranno cronologicamente anteriori a Infinity War: sia Ant-Man and the Wasp, che riprenderà da dove era terminato Captain America: Civil War, che Captain Marvel, ambientato negli anni Novanta.

Avengers: Infinity War è approdato nelle sale italiane lo scorso 25 aprile. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.