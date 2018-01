Avengers 4: le foto dal set mostrano la nuova tecnologia Stark da Civil War

Le nuove foto diffuse sul web di, provenienti direttamente dal set del film, mostrano la nuova tecnologia presentata in, durante il discorso di Tony Stark all'MIT, discutendo di come la sua creazione dirottasse l'ippocampo per cancellare i ricordi traumatici nelle persone.

Durante il discorso Tony Stark chiarì che la tecnologia non può alterare la realtà, ma è invece semplicemente orientata ad aiutare le persone ad affrontare il rimpianto e la depressione. Tuttavia, sembra che alcune foto diffuse online suggeriscano che potrebbe essere usata anche per qualcosa di più grande.

La produzione per i prossimi due film sugli Avengers si è finalmente conclusa ma gli ultimi giorni di riprese ci stanno regalando alcune foto interessanti che ci possono dare un'idea su quello che accadrà nel film e ponendoci alcuni quesiti sulla trama.

Su Instagram sono state pubblicate alcune foto degli ultimi giorni sul set. Negli scatti vediamo i registi e alcuni membri della troupe che trasportano oggetti di scena.

A prima vista sembra che non ci sia niente di speciale ma guardando più attentamente vediamo una cassetta degli attrezzi con con l'etichetta 'Binary Augmented Retro Framing' o come disse Tony Stark BARF.

I fratelli Russo stanno fondendo le parti scientifiche con quelle più mistiche dell'MCU per i prossimi due film degli Avengers. Avengers: Infinity War - Parte I uscirà nelle sale questa primavera mentre esattamente un anno dopo vedremo la seconda parte.