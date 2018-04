Avengers 4 finirà la storia iniziata dai fratelli Russo in The Winter Soldier

L'atteso Avengers: Infinity War, in arrivo il prossimo 25 aprile in Italia, e il successivo Avengers 4, in uscita nel 2019, rappresenteranno il culmine e il nuovo inizio del Marvel Cinematic Universe.

Ma per i due registi, i fratelli Russo, anche un'ideale conclusione alla storia iniziata da loro nel 2014 all'interno di Captain America: The Winter Soldier. Come hanno spiegato i due nell'intervista: "Per noi è stata una sfida raccontare questa storia ma anche completare il nostro personale viaggio di storytellers iniziato con The Winter Soldier. La storia che è iniziata in The Winter Soldier e culminerà in Avengers 4 è... un arco narrativo veramente personale per noi. Capirete molto di più del nostro punto di vista come cineasti e chi siamo come persone quando guarderete tutti e quattro i nostri film insieme".

I due svelano, inoltre, di esser rimasti sorpresi dalla reazione del pubblico al loro The Winter Soldier, cosa che li ha portati a dirigere altri film per i Marvel Studios: "Per noi è stata una rivelazione - e siamo onesti. Sapevamo perché volevamo girare The Winter Soldier. Sapevamo che amavamo il personaggio. Sapevamo cosa fare e dove volevamo portare la pellicola. Ma non sapevamo come avrebbe reagito il pubblico.".

Riguardo il titolo del quarto film, i due spiegano che verrà rivelato "prossimamente" ma non confermano né come né quando.