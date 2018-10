Avengers 4, un fan ha realizzato un logo che utilizza Annihilation come titolo

Continua il tran tran sul titolo dell'atteso Avengers 4, nuovo capitolo della saga crossover che cambierà l'Universo Marvel per come oggi lo conosciamo. Nessun aggiornamento ufficiale, però, ma soltanto un logo fan made creato ad hoc per celebrare quello che -forse, con la F maiuscola- potrebbe essere il titolo del film.

Dopo le speculazione di fan sul possibile Avengers: Annihilation come titolo ufficiale del film, un appassionato ha deciso di creare un logo sfruttando quello ufficiale dello studio visto nelle magliette della crew sul set, aggiungendo però sotto Annihilantion, dando al tutto una colorazione violacea che ricorda il colore della pelle di Thanos (Josh Brolin).



Ovviamente non è questo il titolo del film, che invece potrebbe contenere all'interno del nome le lettere D e M come iniziali di due parole -almeno stando al tweet di Mark Ruffalo, che puzza comunque di troll. Annihilation, come spiegavamo, non dovrebbe essere stato neanche preso in considerazione dai Russo e da Feige, perché richiama alla mente una famosissima run a fumetti, cosa che i registi hanno spiegato che Avengers 4 non farà, "essendo una storia totalmente originale".



Avengers 4 vede nel cast Robert Doweny Jr, Chris Evans (che ha detto addio al ruolo di Cap), Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner, per un'uscita prevista nelle sale il 25 aprile 2019.