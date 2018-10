Avengers 4: ecco un personaggio morto che tornerà nel film!

Avengers 4 è uno dei cinefumetti più attesi del prossimo anno, soprattutto dopo il finale del precedente Infinity War e la segretezza totale che circonda il progetto sin dal suo annuncio.

ATTENZIONE! SPOILER!



Ma in questo periodo sono iniziati a circolare i primi spoiler sulla pellicola diretta dai fratelli Russo. Che sia una fugace occhiata leaked a Pepper Potts con l'armatura di Rescue - sempre con il volto di Gwyneth Paltrow - o che siano queste nuove dichiarazioni di Frank Grillo, poco importa: l'hype per i fan dell'Universo Marvel sta salendo vertiginosamente.

In questa nuova intervista, l'attore - che ha interpretato il personaggio di Crossbones - ha svelato che tornerà ufficialmente nel quarto episodio della saga in arrivo nel 2019. Crossbones è stato ucciso all'inizio di Captain America: Civil War ma, a quanto pare, sarà presente anche in Avengers 4 in un "flash-back".

"Crossbones sarà nel prossimo film sugli Avengers" ha confermato Grillo "Ma è un flash-back. E posso dire quello che voglio tanto non farò un altro film della Marvel". Tono polemico? Alla domanda del perché non farà un altro film con la Marvel, Grillo smentisce i problemi e afferma semplicemente che, come Chris Evans, il suo contratto è terminato e difficilmente lo rinnoverà perché "ho 110 anni, non posso più interpretare ruoli del genere".