Avengers 4 doveva intitolarsi Infinity Gauntlet, ma è stato cambiato dopo un leak

Questo fine settimana l'ottimo Avengers: Infinity War potrebbe raggiungere la soglia dei 2 miliardi di dollari al boxoffice mondiale, eppure l'attenzione degli appassionati del MCU è ormai rivolta al futuro, all'annunciato Avengers 4, di cui sappiamo ancora molto poco.

Ieri sarebbe apparso online il logo ufficiale, in tinta viola, come il coloro di Thanos, che a quanto pare tornerà a essere prepotente protagonista anche del quarto film, ma di ufficiale ci sarebbe per ora solo cromatura e la data d'uscita. Guardando però al passato, esattamente allo scorso maggio 2017, durante la promozione di Guardiani della Galassia Vol. 2, Zoe Saldana avrebbe accidentalmente rivelato il titolo di Avengers 4, che sarebbe dovuto essere Infinity Gauntlet, il Guanto dell'Infinito.



I diretti interessati, quindi registi e sceneggiatori, hanno negato fermamente che il film si fosse chiamato inizialmente così, ma oggi arriva MCU Cosmic ad affermare che era proprio quello il titolo ufficiale del progetto, e ha anche molto senso rispetto all'economia della storia. In fondo, proprio il Guanto dell'Infinito è stato al centro della trama di Infinity War e dovrebbe giocare un ruolo centrale anche nel prossimo film.



Ad ogni modo, se anche fosse stato inizialmente questo il titolo ufficiale, Avengers 4 non si chiamerà sicuramente così, a fronte di una storia che, a detta dei fratelli Russo, "sarà qualcosa di completamente nuove e mai visto nei fumetti". La risposta la avremo probabilmente dopo l'uscita del film in home video e giù di lì, a fine estate e inizio autunno.