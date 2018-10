Avengers 4: Don Cheadle sa a chi dobbiamo chiedere il titolo del film!

In Avengers 4 Don Cheadle dovrebbe riprendere il ruolo di War Machine e, visto che i fan non smettono di chiedergli informazioni sul titolo, lui ha tweettato una risposta perfetta per il fandom curioso!

L'attore interprete del personaggio di War Machine ha deciso di rispondere ai molti che continuamente gli chiedono informazioni sul fantomatico titolo di Avengers 4, il cinefumetto numero quattro sui Vendicatori del Marvel Cinematic Universe, diretto da Anthony e Joe Russo.

Cheadle ha detto che beh, se vogliamo davvero sapere il titolo dobbiamo chiederlo a qualcuno che lo conosce! E quel qualcuno, gli dispiace, non è lui: lui non sa assolutamente nulla come noi!

E quindi aspettiamo... Avengers 4 arriverà in sala a maggio 2019.

La sinossi di Avengers 3: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."