Avengers 4 come Lost: parola di Evangeline 'Wasp' Lilly!

Qualche fortunato è riuscito a vedere le prime immagini di Avengers 4 (il titolo è ancora top-secret) al CineEurope nella giornata di ieri, ma per tutti gli altri il mistero sulla trama della pellicola resta ancora oggi.

ATTENZIONE! SPOILER!

A cercare di farci capire in che direzione andrà il franchise e, per l'appunto, Avengers 4 è Evangeline Lilly, interprete di Hope Van Dyne/Wasp nel Marvel Cinematic Universe, e protagonista questo luglio (da noi in Italia a partire dal 14 agosto) di Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed.

Nel corso di una nuova intervista, l'attrice ha parlato del film dei fratelli Russo in uscita a maggio 2019 facendo un paragone con un serial televisivo molto acclamato di cui lei era una delle protagoniste: "Quando li ho sentiti parlare di Infinity War e di Avengers 4 e della direzione in cui stavano procedendo, ho avuto questo momento in cui ho realizzato 'oh, è una sensazione di deja-vù personale nei confronti del franchise di Lost'. Stiamo andando nella direzione di Lost 4. Dove tutto sta per cambiare, e perdi il pavimento solido sotto i tuoi piedi. E, chiaramente, Ant-Man and the Wasp avrà un ruolo in tutto questo".

Insomma Avengers 4 ricorderà per molti versi la quarta stagione di Lost... e l'hype, per i fan, inizia a salire.