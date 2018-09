Avengers 4: Chris Hemsworth raggiunge Benedict Wong nel set dei reshoot

Chris Hemsworth (Thor) e Benedict Wong (Wong) hanno preso parte ai reshoot di Avengers 4. Mentre i Marvel Studios hanno scatenato le reazioni dei fan con il recente trailer di Captain Marvel, i registi Joe e Anthony Russo hanno riunito cast e crew ad Atlanta per ultimare le riprese dell'attesissimo quarto film degli Avengers.

Hemsworth, impegnato con le riprese dello spin-off di Men in Black insieme all'altra protagonista di Thor: Ragnarok, Tessa Thompson (Valkyrie), ha rivelato i suoi prossimi movimenti tramite un video sul suo profilo Instagram, a cui potete dare un'occhiata seguendo questo link.

Anche Wong ci fa sapere di essere pronto ai reshoot con una foto, sempre su Instagram, direttamente in fase di trucco. Vista la vasta conoscenza delle Gemme dell'Infinito e la sua abilità nelle arti mistiche, il suo personaggio sarà probabilmente essenziale per aiutare gli Avengers a rimediare alla catastrofe del film precedente. Potete trovare il post di Wong in calce alla notizia.

Diretto dai Fratelli Russo su una sceneggiatura di Christopher Markus & Stephen McFeely, Avengers 4 prosegue le vicende narrate in Avengers: Infinity War. In questo nuovo episodio, di cui ancora sappiamo troppo poco, i Vendicatori dovranno di nuovo allearsi per combattere la minaccia comune di Thanos (Josh Brolin).

Al momento sappiamo ancora troppo poco sul sequel, incluso il titolo ufficiale del film. Avengers 4 debutterà nei cinema a maggio 2019, dunque entro fine dell'anno dovremmo, quantomeno, scoprire quale sarà il titolo del cinecomic prodotto dalla Marvel.