Avengers 4, Chris Evans: 'Le ultime parole del mio Cap sono state davvero sceme!'

Durante l'ACE Comic-Con, il protagonista del Marvel Cinematic Universe Chris Evans ha rivelato che le ultime parole che ha recitato nei panni di Captain America in Avengers 4 non hanno avuto nulla di epico, anzi erano addirittura sceme!

"Non posso dire cosa fosse ma posso dire che si trattava di una battuta veramente stupida, era qualcosa di veramente idiota" ha detto l'attore ridendo. Quando gli sono stati chiesti ulteriori dettagli, Evans si è limitato a dire che la battuta è arrivata durante una scena condivisa con la star di Ant-Man Paul Rudd. "Non lo so, forse era una battuta per Paul che per qualche ragione la sceneggiatura riportava sotto il nome di Cap. Diciamo che non è stata memorabile per me. Era l'ultimo giorno di riprese quindi si può dire che la giornata è stata molto più memorabile della battuta."

Se state tremando spaventati all'idea di un'uscita di scena patetica per il personaggio, rilassatevi: generalmente le scene dei film non vengono girate in ordine cronologico (soprattutto film di questo budget), quindi la battuta scema è arrivata solo nell'ultima scena girata da Evans, che ovviamente non è l'ultima scena del personaggio.

Pochi minuti fa vi avevamo mostrato un meme che ritraeva Captain America morire letteralmente dalle risate. Che la prima immagine, ovvero quella che mostra l'attore sul set di Avengers 4, sia scaturita da questa già celebre "battuta idiota"? Chi lo sa.

Scritto da Stephen McFeely e Christopher Markus e diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers 4 è interpretato da Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Chadwick Boseman , Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Tom Holland, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner e Brie Larson.

Le riprese sono ufficialmente terminate nella giornata di ieri e molto presto dovrebbe arrivare il primo trailer: quelli di Avengers: Age of Ultron e di Infinty War arrivarono rispettivamente nei mesi di ottobre e novembre, quindi se la Marvel vorrà mantenere la tradizione le prime immagini del film arriveranno nelle prossime settimane.

Il film uscirà ad aprile 2019.