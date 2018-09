Avengers 4: Chris Evans conferma il ritorno di Cap al look originale e byebye barba sexy!

Chris Evans tornerà in Avengers 4, e questo lo sapevamo. Non eravamo certi però che il suo look potesse restare quello barbuto che abbiamo visto (e amato), in Avengers: Infinity War. È proprio l'attore a confermare che la barba è andata via, date uno sguardo al post in calce!

I reshoot di Avengers 4 sono attualmente in corso e anche Chris Evans ha deciso di mostrarci un'immagine di sé mentre è al lavoro (o in pausa dal lavoro, ecco). La foto che ha messo online l'attore lo mostra con al fianco il suo cane e il viso, sbarbato, come pure il taglio di capelli ordinatissimo, sono associabili al classico look della Sentinella della Libertà.

Vedremo se il ritorno al suo look consueto significherà anche la fine della Civil War con Tony... Avengers 4 arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a maggio 2019. Allora, che ne dite del ritorno di Cap al suo solito stile?

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."