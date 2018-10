Avengers 4: Chris Evans conferma, 'Per Steve, Bucky è casa.'

A pochi giorni dall'addio (oppure no, dal momento che Chris Evans ha detto che il post è stato scritto in un momento di particolare pathos derivante dalla fine delle riprese ad Avengers 4), l'interprete del personaggio di Steve Rogers ci racconta qualcosa del suo rapporto con l'amico d'infanzia e commilitone Bucky Barnes.

Interpretato dall'attore romeno naturalizzato statunitense Sebastian Stan, Bucky Barnes è la spalla storica di Captain America. Disegnato inizialmente come ragazzino di molti anni più giovane di Steve Rogers, Bucky diventerà nel tempo un pezzo importante della storia sulla Sentinella Della Libertà.

L'iterazione che porta sullo schermo Sebastian Stan, è quella che fa riferimento alle run a fumetti di Ed Brubacker, quelle sul Soldato d'Inverno, dove si immagina la vicenda - tristissima - di un soldato a cui viene fatto dall'Hydra il lavaggio del cervello affinché diventi uno spietato e micidiale assassino. Nei film del Marvel Cinematic Universe si evince fin da subito, da quando Barnes appare per la prima volta in Captain America: Il Primo Vendicatore, che il legame tra i due è fraterno.

Mentre si trovava ll'ACE Comic Con, Chris Evans ha risposto a una domanda di un fan, che gli chiedeva come fosse stato, emotivamente, per il suo personaggio, vedere Bucky ridursi in polvere davanti ai suoi occhi:

"Penso che sia una delle persone più preziose per Steve Rogers, lo sapete. È un'amicizia che è durata tutta la vita e che è arrivata fino ai giorni nostri. È un tipo di relazione che, per spiegare meglio, è identificabile con quello che chiunque di noi chiamerebbe "casa". Non so, non credo di poter dare ulteriore spiegazione, è questo quello che è: casa."

La sinossi di Avengers: Infinity War: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

In Avengers 4 vedremo come sarà trattata la vicenda di Bucky Barnes dai fratelli Russo che, come sappiamo, hanno seguito lo sviluppo dell'amicizia tra Buck e Cap fin dalla prima apparizione del personaggio nelle vesti del Soldato d'Inverno.