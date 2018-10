Avengers 4, Chris Evans chiarisce il tweet d'addio e promette: 'Il film non vi deluderà!'

Le riprese aggiuntive dell'attesissimo Avengers 4 dei fratelli Russo sono ormai finite e resta un lavoro di post-produzione che andrà avanti fino a marzo 2019, ma nel fratello Chris Evans (Captain America) ha avuto modo di salire sul palco del ACE Comic-con per parlare del film e del suo addio a Cap.

Con lui sul palco c'erano anche Karen Gillan, interprete di Nebula, che a quanto pare avrà un ruolo molto importante nel cinecomic, e anche Lee Pace, che invece ha indossato i panni di Ronan in Guardiani della Galassia -che riprenderà anche nel prossimo Captain Marvel con Brie Larson.



Comunque, Evans ha avuto modo di promettere ai fan che Avengers 4 "non li deluderà in alcun modo", spiegando: "Purtroppo non posso rivelare molto, ma vi assicuro che è pieno di cose fantastiche... così tanto buon materiale. Voglio dire, credo che la Marvel abbia ormai ampiamente dimostrato di sapere come muoversi, sanno cosa stanno facendo, incasellando hit su hit. Non hanno mancato un colpo negli anni passati e vi assicuro che centreranno anche questo. È una cosa che non è mai stata fatta finora e non sono sicuro si rifarà, e la Marvel ha piantato la sua bandiera in questo terreno e in Avengers 4 toccheranno tutte le fermate possibili e non vi deluderà".



Soffermandosi sul suo tweet di addio a Cap, l'attore ha anche voluto specificare: "Vorrei chiarire di essere consapevole di aver tweetato qualcosa che da molti è stato letto come uno spoiler o che ha fatto preoccupare i fan, ma vorrei anche specificare che, in qualsiasi modo finisca Avengers 4, avrei tweetato esattamente la stessa cosa. Quell'ultimo giorno di riprese è stato per me davvero emozionante, il culmine di 10 anni di riprese e 22 film che sono andati a formare questo incredibile arazzo. Ti ritrovi a provare molte più emozioni di quante preventivate, e ho creduto opportuno condividere la mia gratitudine, anche se so che ha avuto un effetto a catena nonostante non stessi confermando né negando alcunché".



Avengers 4 uscirà nelle sale italiane ad aprile 2019.