Avengers 4: che fine ha fatto la Wasp di Evangeline Lilly dopo lo schiocco di Thanos?

The Wasp? È o non è una delle "casualties" del Titano Pazzo? Parla Evangeline Lilly, che ha recentemente rilasciato un'intervista sul suo personaggio e sugli eventi occorsi in Avengers: Infinity War. Date un'occhiata ma attenzione, la news contiene spoiler di Ant-Man and The Wasp.

Di Scott Lang sappiamo già più o meno tutto: lui è attualmente intrappolato nel Regno Quantico, alla fine di Ant-Man and The Wasp.

Ecco cosa ha da raccontare l'attrice che interpreta il personaggio di Hope Van Dyne aka The Wasp nel Marvel Cinematic Universe, durante un'intervista rilasciata a Cinema Blend. Per chi non ne fosse al corrente, sia lei che i genitori (anche l'appena ritrovata madre Janet), sono stati tutti trasformati in polvere da Thanos, proprio mentre cercano di salvare Scott dal Regno Quantico:

"La mia reazione è stata: "Ok, e adesso come ne esco?" E poi ho pensato che,, oddio ma no, aspettate, sono appena arrivata, non potete ammazzarmi subito! Sono appena arrivata!" (Supponiamo che l'attrice si riferisca in generale al Marvel Cinematic Universe e, più in particolare all'essere diventata The Wasp solo nell'ultimo film che ha interpretato, ndr.)

"E visto che ormai è polvere, ora che ho visto il film, non posso far altro che dire che ok, è finita. Comunque sarò in Avengers 4. Non ci sarò parecchio però, quindi non sperate troppo. Ma sono comunque molto fiera di esserci."

Al momento accontentiamoci della sua presenza in Ant-Man and The Wasp. Per quanto invece riguarda Avengers 3, è disponibile in tutti i formati home video. E la sinossi recita: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."