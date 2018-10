Avengers 4: Captain America muore letteralmente dalle risate in un nuovo meme virale

Chris Evans, star del Marvel Cinematic Universe, ha recentemente terminato le riprese dell'attesissimo Avengers 4, che potrebbe o meno essere il suo ultimo film nei panni di Captain America.

Per ingannare l'attesa e stemperare la tensione che circonda la proclamazione del titolo ufficiale, il lancio di un trailer e ovviamente l'uscita del film, un fan Marvel ha creato un divertentissimo meme che vede protagonista proprio Captain America: con una serie di foto di Chris Evans, il personaggio muore letteralmente di crepapelle.

Per qualche ragione abbiamo la sensazione che le cose andranno diversamente nel corso del film, ma con la Marvel non si può mai dire! Date un'occhiata al bellissimo meme in calce all'articolo.

Scritto da Stephen McFeely e Christopher Markus e diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers 4 è interpretato da Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Chadwick Boseman , Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Tom Holland, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner e Brie Larson.

Le riprese sono ufficialmente terminate nella giornata di ieri e molto presto dovrebbe arrivare il primo trailer: quelli di Avengers: Age of Ultron e di Infinty War arrivarono rispettivamente nei mesi di ottobre e novembre, quindi se la Marvel vorrà mantenere la tradizione le prime immagini del film arriveranno nelle prossime settimane.