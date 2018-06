Avengers 4: la battaglia di New York al centro delle nuove foto dal set

Alcune nuove foto dal set dell’attesissimo Avengers 4 potrebbero contenere qualche ulteriore indizio sulla trama del film dei fratelli Anthony e Joe Russo.

Pubblicate da Atlanta Magazine, in queste nuove foto (che trovate al link del sito) possiamo dare un ulteriore sguardo alla distruzione di New York e la scena sembrerà proprio familiare. Infatti, è una ricostruzione quasi perfetta della battaglia avvenuta nel primo film dedicato agli Avengers, il The Avengers di Joss Whedon. Altre foto dal set hanno già anticipato la comparsa di questo particolare evento nel corso della trama di Avengers 4, con gli eroi sopravvissuti alla strage di Thanos che sicuramente cercheranno un modo per rimediare al danno. Dopotutto, ci sarà pure una ragione se i sopravvissuti corrispondono esattamente al team originale degli Avengers visto nel 2012.

Oltre alle foto dal set, è emersa una nuova foto di Chris Evans risalente al dicembre scorso e in cui lo si vede senza la barba mostrata in Infinity War.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."