Avengers 4: un artwork immagina Katherine Langford come Kate Bishop

Come precedentemente riportato, Katherine Langford è entrata nel cast dell’attesissimo Avengers 4 e adesso i fan non vedono l’ora di scoprire quale personaggio interpreterà.

Alcuni di loro hanno già espresso la loro opinione con un simpatico artwork in cui si immagina che la Langford interpreti il ruolo della giovane cadetta di Occhio di Falco, ovvero Kate Bishop. Nell’immagine riportata in calce a questa news la vediamo con indosso il tipico costume di Occhio di Falco, se è vero che Jeremy Renner assumerà l’identità di Ronin nel quarto crossover dell’Universo Cinematografico Marvel.

Ricordiamo che il ruolo ufficiale della Langford è attualmente sconosciuto e pare che l’attrice si sia unita al cast principale solo durante le ultime riprese aggiuntive effettuate pochi mesi fa e completate recentemente.

In attesa di nuovi dettagli, ricordiamo che il trailer di Avengers 4, di cui deve ancora essere rivelato il titolo ufficiale, potrebbe arrivare insieme alla release di tre importanti pellicole legate alla Disney che usciranno entro la fine dell'anno: Ralph Spacca Internet il 21 novembre, Spider-Man: Un nuovo universo il 14 dicembre e Il ritorno di Mary Poppins il 19 dicembre, visto che la Marvel ha confermato la sua diffusione per la fine dell’anno. Come ricorderete il trailer di Avengers: Infinity War è stato pubblicato il 29 novembre dello scorso anno.

Tra i prossimi film in uscita per il Marvel Cinematic Universe troviamo Captain Marvel l'8 marzo 2019, Avengers 4 il 3 maggio 2019 e Spider-Man: Far From Home il 5 luglio 2019 (release negli Stati Uniti).