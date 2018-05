Avengers 4: Anthony e Joe Russo su chi potrebbe NON tornare dopo Infinity War

Anthony e Joe Russo hanno rilasciato alcuni commenti sulla quarta pellicola dedicata ai Vendicatori. Se non avete visto Avengers: Infinity War, vi consigliamo di evitare la notizia, perché contiene spoiler importanti.

I registi di Avengers: infinity War non sono, ovviamente pronti a dire esattamente chi (e SE), tornerà in Avengers 4, ma hanno comunque rilasciato alcune dichiarazioni, durante un'intervista con BUILD Series show:

"Le poste in gioco sono ciò che ci aiuta ad avere un'esperienza emotivamente catartica con quanto avviene al cinema", ha detto Anthony Russo. "Quello che possiamo dire è questo: abbiamo deciso di impegnarci realmente perché ci sia una vera posta in gioco in questi film e anche affinché i personaggi possano pagare il prezzo più alto per le loro azioni." Possiamo dire con certezza che ciò che avviene è reale e questo è parte di ciò che questi i film sono."

Poi anche a Sebastian Stan, che era presente, è stato chiesto qualcosa al riguardo, e lui ha solo detto: "No, io non so assolutamente nulla."

Poi, in un'intervista con Comicbook.com, Joe Russo ha parlato del suo approccio a Avengers 4, "Quello che si può fare, è cercare di raccontare storie, quindi tutto per noi è basato sulla storia. Ovviamente, questo film è più grande di Civil War perché abbiamo più del doppio dei personaggi che c'erano lì, e poi c'è Thanos, che è... cosmico La posta in gioco è l'universo ma non si può davvero andare oltre quello!"

Probabilmente, vedremo lo sviluppo delle storyline di diversi personaggi, in Avengers 4, che siano flashback oppure no, verrà dato di sicuro spazio ai singoli. Chissà come sarà organizzato, questo capitolo finale!

Per adesso non possiamo far altro che accontentarci di vedere e rivedere Avengers: Infinity War, che è in programmazione al cinema!