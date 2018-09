Avengers 4: rivelati i look ufficiali dei personaggi, Karen Gillan torna sul set

Alcun promo art in alta definizione pubblicate online qualche minuto fa offrono un primo sguardo ai nuovi look di Thor, Hulk, Captain Marvel, Steve Rogers e tanti altri nel prossimo Avengers 4 diretto dai fratelli Russo.

La data dell'uscita del film si sta rapidamente avvicinando e mentre i Marvel Studios si preparano alla promozione del prossimo capitolo del loro universo cinematografico, l'attesissimo Captain Marvel, la campagna marketing per Avengers 4 è qualcosa cui la compagnia dovrà ben presto iniziare a fare i conti.

Nel frattempo un piccolo antipasto è fornito da alcune fantastiche promo art pubblicate online nelle scorse ore e che offrono uno sguardo più ravvicinato agli eroi più potenti eroi della Terra ... per lo meno, a quelli rimasti in vita!

Le immagini sono incentrate su Captan America, Iron Man, Thor, Hulk, Rocket e Captain Marvel, e potete trovarle nella gallery in basso.



Inoltre, qualche minuto fa l'attrice Karen Gillan ha postato su Instagram una storia che ritraeva uno screen del display del suo cellulare, affermando che oggi sarebbe tornata sul set per completare le sue riprese. Come al solito, trovate l'immagine in calce alla news.

Scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely e diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers 4 è il sequel di Avengers: Infinity War e vedrà per protagonisti Robert Downey Jr. Chris Hemsworth Mark Ruffalo Chris Evans Scarlett Johansson Benedict Cumberbatch Don Cheadle Tom Holland Chadwick Boseman Paul Bettany Elizabeth Olsen Anthony Mackie Sebastian Stan Letitia Wright Dave Bautista Zoe Saldana Josh Brolin Chris Pratt Jeremy Renner Evangeline Lilly Jon Favreau Paul Rudd e Brie Larson.