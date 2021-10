Avenger Endgame: i protagonisti diventano Thanos in una nuova fanart

I Marvel Studios non si fermano mai. Dopo la conclusione della nuova serie animata su Disney+, il MCU ritornerà al cinema con Gli Eterni. Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di What If, mentre le menti creative del fandom si divertono a dare vita a fanart di vario tipo. L'ultima pubblicata dal profilo Instagram @avenger_lover_2008 ha sostituito Thanos ai volti dei protagonisti.

Abbiamo visto tante cose diverse nel corso degli anni, alcune bellissime, altre così assurde che davvero non ci sarebbero mai venute in mente altrimenti. Poco tempo fa, ad esempio, un fan ha sostituito Ryan Reynolds a Tony Stark in Avengers: Endgame, mentre Mark Ruffalo ha condiviso un video che combinava gli Avengers con gli elettrodomestici. E non sono mancate le numerose opere realizzate in relazione alla recente serie animata, come l'incredibile fan art dell'Ultron di What If recentemente pubblicata.

Nel caso di quella di cui parliamo oggi, il profilo Instagram ha semplicemente modificato i volti dei protagonisti per farli somigliare a Thanos, e ha poi chiesto "Chi sta bene?". Le strane combo provate dall'autore sono diverse: Thanos e Thor, Thanos e Loki, Thanos e Bruce Banner, Thanos e Peter Quill, Thanos e Peter Parker e Thanos e Tony Stark.

Le troverete tutte in fondo all'articolo. Cosa ne pensate? Qual è la vostra preferita? A voi la parola!