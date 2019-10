Avenger: Endgame, partita la campagna per gli Oscar 2020: guardate i nuovi poster

Come anticipato nelle scorse settimane, la Disney sta preparando una campagna promozionale piuttosto fitta per Avengers: Endgame, e la prima infornata di poster per i For Your Consideration è appena arrivata online.

In precedenza è stato confermato che la major si asterrà molto probabilmente dalla promozione per le categorie degli attori, lasciando Robert Downey Jr. fuori dalla corsa all'Oscar per il miglior attore protagonista, ma spingerà l'acceleratore su praticamente tutte le altre categorie, da quelle tecniche come costumi, montaggio sonoro, trucco, scenografia, sonoro, colonna sonora ed effetti visivi, a quelle più salienti come miglior sceneggiatura e regia, arrivando ovviamente a quella principale per il miglior film.

Al momento non è ancora chiaro per quante e per quali categorie la Disney spingerà il film dei Russo, anche se i nuovi poster promozionali che trovate in calce all'articolo specificano i costumi, il montaggio, il sonoro e il montaggio sonoro; il fatto che su entrambi i manifesti campeggi la categoria miglior film fa capire da subito in quale direzione andrà la campagna di marketing.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Se siete fra coloro che amano seguire l'avvicinamento alla Notte degli Oscar, inoltre, vi consigliamo di rimanere sintonizzati, in quanto nei prossimi giorni inizieremo la pubblicazione di svariati speciali relativi alle previsioni e alle analisi dei favoriti agli Oscar 2020.

Per altre notizie, vi rimandiamo al nuovo piano editoriale dei Marvel Studios, che inizierà a pubblicare quattro film all'anno dal 2021 in poi.