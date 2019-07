Avengers: Endgame nasconde un riferimento a Guardiani della Galassia vol. 2

Avengers: Endgame contiene riferimenti più o meno espliciti a gran parte dei film dei quali è composta l'Infinity Saga, questa prima enorme parte di Marvel Cinematic Universe che comprende le prime tre Fasi del progetto Marvel.

Tra viaggi nel tempo e citazioni è quasi impossibile cogliere ogni riferimento dunque, e i fan sono ancora all'opera per cercare di individuarli tutti. Uno degli ultimi venuti fuori riguarda Guardiani della Galassia vol. 2 ed in particolare Contraxia, il pianeta dove tutti i Ravagers si ritirano alla ricerca di svago e relax.

Il pianeta è infatti visibile in uno dei portali creati da Doctor Strange e gli stregoni durante la battaglia contro Thanos: si tratta ovviamente di quello da cui saltano fuori proprio i Ravagers, pronti a dare man forte agli Avengers per sconfiggere il Titano Pazzo. A confermarlo è stato lo stesso supervisore VFX, Matt Aitken.

"Sì, tutti quegli ambienti che vedete nei portali sono interamente in CGI. Ci sono il Wakanda e New Asgard, ma anche Titano e il Kamar-Taj e Contraxia, da cui vengono i Ravagers" ha elencato Aitken, che ha poi parlato della complessità del ricreare tutti quegli ambienti nello spazio di un portale.

Dicevamo dei viaggi nel tempo: pare che gli sceneggiatori non se la siano sentita di mettere le mani in una materia così complicata e abbiano quindi chiesto l'aiuto di un fisico quantistico. I Russo, invece, hanno spiegato il motivo per cui durante il film non vediamo i funerali di Natasha.