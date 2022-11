Avatar: La via dell'acqua, James Cameron: 'Cast munito di jetpack per le scene subacquee'

Dopo più di un decennio dal primo film di Avatar, arriva la notizia dell'uscita di Avatar: La via dell'Acqua. Ad aumentare l'hype sul film sono le dichiarazioni rilasciate da James Cameron (nonché regista della saga) sulle nuovissime tecnologie utilizzate in acqua.

In una recente intervista per Entertainment Weekly, Cameron ha rivelato alcuni dettagli interessanti: "Gli abbiamo dato dei jet packs, che potevano azionare loro stessi. Quindi dopo una bracciata potevano azionare il jet pack con un piccolo interruttore per poi venire subito spinti in avanti per un paio di metri e così via. Gli attori inoltre muovevano il bacino come se avessero una coda. L'abbiamo chiamato: il nuoto del coccodrillo".

Nel nuovo film Avatar sarà dunque presente molta acqua: infatti il sequel pone l'attenzione sull'introduzione di un nuovo clan, il Na'vi clan, che per motivi di sopravvivenza ha dovuto imparare a nuotare nelle acque di Pandora (di Metkayina). Ovviamente gli attori non hanno nuotato letteralmente nell'oceano, ma...quasi. A quanto pare infatti è stato utilizzata una tanica contenente 3406500 litri d'acqua, dove il cast di Avatar si è sfidato in gare d'apnea. Le star hanno dovuto attraversare una preparazione lunghissima: prima gli attori hanno vissuto in una foresta pluviale per Avatar, poi sono stati sottoposti ad un durissimo allenamento subacqueo.

Cosa ne pensate delle nuove tecnologie utilizzate per il sequel di Avatar? Fatecelo sapere nei commenti!