Avatar2 conquista il giovedì migliore dell'anno per incassi e punta ai 400 milioni!

Ormai era evidente che dopo essersi guadagnato il Miglior Mercoledì dell'anno, il sequel di James Cameron puntasse a conquistare l'intera settimana: a confermare i fatti sono i nuovi dati del box office negli USA, dove Avatar: La via dell'acqua si aggiudica anche il Migliore Giovedì dell'anno.

Raggiungendo i 20 milioni di dollari solamente nella giornata di ieri 29 dicembre 2022, il sequel di Avatar ha conquistato anche questo giorno della settimana, superando anche le cifre raggiunte da Top Gun: Maverick il 2 Giugno 2022, un giovedì. (C'è però da considerare il rilascio del film in Cina, un privilegio non riservato al film con Tom Cruise).

Per il film di James Cameron e i nostri amati Na'vi è un sorpasso continuo: in Italia Avatar 2 è il miglior incasso della pandemia, e anche qui supera gli incassi totali di Spiderman: No Way Home, battendolo con una cifra di 25.5 milioni d'incasso fino a questo giovedì VS i guadagni totali di 24.9 milioni di euro dell'avversario).

Non è tutto: si stima che negli USA, in cui Avatar 2 ha raggiunto per ora i 358 milioni di dollari, raggiunga e addirittura si superi i 400 milioni nel corso del weekend. Visto l'andamento del sequel, non ci sorprenderebbe se queste previsioni si dovessero avverare - Avatar: La via dell'acqua sta andando alla grande!