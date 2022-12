Avatar, Zoe Saldana spiega le critiche ai suoi franchise:'Mi sento incredibilmente grata'

Zoe Saldana è uno dei volti più presenti nei grandi franchise di Hollywood e nel corso del blue carpet all'anteprima di Avatar: La via dell'acqua, Saldana ha voluto fare un po' di chiarezza sulle precedenti dichiarazioni nelle quali sottolineava la grande quantità di tempo che ha riservato ai franchise a discapito di altre opzioni.

Zoe Saldana aveva dichiarato di sentirsi bloccata nei grandi franchise di Hollywood, da Guardiani della Galassia ad Avatar, ma l'attrice ha spiegato:"Mi piacerebbe mettere le cose in chiaro. Mi sento incredibilmente grata, come se fossi la ragazza più fortunata in città, sapendo di essere stata invitata a partecipare a film di registi speciali e con cast fantastici. Lungometraggi che hanno avuto un impatto così forte nelle persone, così tanto che tutti noi siamo potuti tornare ad interpretare quei personaggi diverse volte. Anzi, ne ho raccolto benefici e guadagnato amici. Mentori ai quali faccio ancora affidamento quando ne ho bisogno" ha ricordato Saldana.



L'attrice ha specificato ciò che intendeva dire con le precedenti dichiarazioni:"Quando ho iniziato ad avere una famiglia è stato difficile conciliare entrambi i due mondi, e il desiderio di appagare la curiosità di interpretare altri personaggi, 'terrestri' che conosco maggiormente, ma sono in un posto in cui sono sempre stata felice. E mi relaziono benissimo con le persone che amano questo spazio come James Cameron, James Gunn, J.J. Abrams e Steven Spielberg. Probabilmente c'è una sorta di filo conduttore, sapere cosa significhi essere disadattati, con il bisogno di creare un tuo spazio per rendere l'inimmaginabile immaginabile. Sapere che registi come loro hanno visto in una piccola ragazza del Queens, la capacità di essere adatta a raccontare quello che volevano mi rende estremamente grata ogni volta che mi richiamano".

In attesa di vedere il nuovo film scoprite tutta la storia di Avatar sino al primo sequel La via dell'acqua.