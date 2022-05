Avatar, Zoe Saldana confronta Neytiri e Gamora: 'Sono due tipi di sacrificio diversi'

Quando, nel 2009, Zoe Saldana fece la sua comparsa su Pandora nei panni di Neytiri, non immaginavamo che di lì a qualche anno avremmo visto la star di Avatar impersonare anche un'altra, strepitosa aliena in Guardiani della Galassia: ma qual è stato l'approccio dell'attrice del Marvel Cinematic Universe a due ruoli così simili e così diversi?

A parlarne, dopo aver annunciato trionfalmente l'arrivo di Avatar: La Forma dell'Acqua, è stata proprio la diretta interessata: "Si tratta di due tipi di sacrificio diversi, ma ognuno di questi rappresenta qualcosa di unico nel proprio campo. Gamora richiede un approccio più tradizionale, ti alzi alle tre del mattino e ti sottoponi a tutto il processo di trucco prostetico. Una volta che ti rivedi senti Gamora su di te, ovviamente, in un certo senso ti trasformi" sono state le parole di Saldana.

Per quanto riguarda Neytiri, invece, l'attrice osserva: "Quando si parla di Neytiri è tutto molto più pratico. Ci vogliono mesi di allenamento, non solo a provare con il regista, ma anche di allenamento con il tuo coach per i movimenti, viaggi nella giungla per capire com'è provvedere al cibo con gli elementi che trovi intorno a te".

E voi, quale dei due volti di Zoe Saldana avete preferito? Quello verde di Gamora o quello azzurro di Neytiri? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono state le reazioni al trailer di Avatar: La Forma dell'Acqua.