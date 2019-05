Avatar vs Avengers: Endgame, la battaglia finale: per gli analisti avremo un nuovo record

Oltre ad aver superato Avatar al botteghino domestico, il film Marvel Studios Avengers: Endgame è salito a 2.6 miliardi di dollari al botteghino internazionale, avvicinandosi come nessun altro film prima d'ora al record stabilito nel 2009 dal film di James Cameron.

L'incredibile sprint di questo primo mese di programmazione dell'opera dei fratelli Russo, però, secondo gli analisti potrebbe adesso subire un'importante frenata proprio a pochi metri dal traguardo, con la strada nei prossimi giorni dovrebbe farsi molto più in salita rispetto a quella percorsa nelle settimane precedenti.

Con $2,62 miliardi di dollari conquistati a livello internazionale, Endgame si trova di fronte all'ultima dura battaglia della sua corsa, che potrebbe rappresentare il "fine partita":

"È rallentato più di quanto ci aspettassimo", dice Shawn Robbins, capo analista di BoxOffice Media, il quale, dopo il primo weekend del film, aveva ottimisticamente previsto che Endgame sarebbe riuscito a superare il record di Avatar circa a metà giugno. Adesso Robbins ha spostato la sua stima intorno al Labor Day, che negli USA si celebra il primo lunedì di settembre, notando che "nessun film è stato aperto a quel livello, a livello globale".

"La corsa di Avatar fu una maratona sul lungo, adesso stiamo parlando di uno sprint sul breve" afferma invece Paul Dergarabedian, senior media analyst di ComScore, osservando che le pubblicazioni dei film non potrebbero essere più diverse. Mentre l'ascesa al vertice di Avatar è stata graduale - passando più di 60 settimane nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, per poi essere ridistribuito in tarda estate oltre sei mesi dopo la sua uscita originale a dicembre - Endgame ha fatto la "il grosso dei suoi incassi nelle prime settimane", dice Robbins.

È anche importante notare la crescita del botteghino internazionale come una grande differenza tra i mercati del 2009 e del 2019. I $204 milioni di dollari di vendite di biglietti di Avatar hanno rappresentato il 7% del totale del botteghino globale del film, mentre i $608 milioni di dollari di Endgame rappresentano il 23% del botteghino globale del film fino ad oggi. Endgame inoltre si ritroverà ad affrontare anche più concorrenza al botteghino nelle prossime settimane. L'uscita di Detective Pikachu della Legendary e di John Wick 3 di Lionsgate ha rallentato lo slancio del film Marvel Studios ai botteghini internazionali e nazionali. E con l'inizio ufficiale della stagione cinematografica estiva che viene inaugurata negli USA questa settimana con il Memorial Day e l'uscita di Aladdin, il mercato diventerà ancora più affollato nei prossimi weekend (leggi: Godzilla, Dark Phoenix, Toy Story 4).

"Alla fine Endgame potrebbe finire la sua corsa in due modi, circa $10 milioni sopra Avatar o $20 milioni sotto", conclude Robbins, aggiungendo: "Ma sarebbe davvero sorprendente se la Disney non riuscisse ad ad ottenere il risultato cui sta puntando."