Avatar: nel videogame Frontiers of Pandora ci saranno anche i personaggi del film?

Frontiers of Pandora è il nuovo videogame del franchise di Avatar di James Cameron: dopo il successo di Avatar: La via dell'acqua ( al terzo posto tra i maggiori incassi della storia), i fan della saga avranno finalmente l'opportunità di esplorare Pandora nel corpo di un Na'vi.

Ma se i fan speravano di incontrare Jake Sully o Neytiri rimarranno delusi: foreste, Ikran ma ciò che manca sembrerebbe essere proprio i personaggi che abbiamo conosciuto nel corso dei primi due film di Avatar sebbene la timeline di Frontiers of Pandora sia collocata solo un anno prima agli eventi di Avatar: La via dell'acqua. Tra i doppiatori dei personaggi, infatti, non spunta neanche un collegamento come le pellicole di Cameron.

Ma c'è una spiegazione: Frontiers of Pandora, proprio come suggerisce il titolo, è ambientato nella “Frontiera Occidentale” di Pandora, un territorio ancora inesplorato nei film. Proprio per questo motivo, il giocatore non incontrerà Jake Sully o qualche membro della sua famiglia. Ma la scelta di non includere il Na'vi di Sam Worthington è tutt'altro che casuale: negli anni in cui è ambientato il gioco, Sully è alle prese con il ritorno dell'RDA e non potrebbe di certo spingersi verso nuovi orizzonti.

Nuove avventure a Pandora mentre James Cameron è impegnato nella titanica impresa rappresentata dalla post-produzione del terzo capitolo della saga cinematografica: ma quale sarà il titolo di Avatar 3?