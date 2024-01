Avatar torna sul set: Stephen Lang pubblica una nuova foto dietro le quinte

Nella lista dei prossimi film di James Cameron ovviamente i sequel di Avatar la fanno da padroni, con ben tre nuovi lungometraggi ambientati su Pandora in arrivo nei prossimi anni dopo il successo planetario di Avatar: La via dell'acqua.

Il regista canadese sta infatti lavorando ad Avatar 3, 4 e 5, che usciranno rispettivamente il 19 dicembre 2025, il 21 dicembre 2029 e il 19 dicembre 2031: tuttavia anche se le date di uscita sono ancora molto distanti i lavori per tutti e tre film sono già iniziati, in qualche forma, e in queste ore l'attore Stephen Lang ha pubblicato una nuova foto dal set della saga di Avatar nella quale mostra la tuta per il motion-capture.

La star, interprete del villain Quaritch, non ha rivelato molte altre informazioni sulla sua convocazione sul set, dunque al momento non è dato sapere su quale film James Cameron stia lavorando attualmente: le ipotesi più probabili sono due, la prima riguarda eventuali riprese aggiuntive per inquadrature rimanenti di Avatar 3, anche se le riprese ufficiali di Avatar 3 sono concluse, oppure una breve sessione per Avatar 4, i cui lavori sono stati avviati già al tempo della produzione di Avatar: La via dell'acqua.

Ad ogni modo, vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità quindi rimanete con noi.