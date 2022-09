Avatar torna in cima al mondo, risultato da record nel week-end del ritorno in sala

A tredici anni di distanza dalla sua uscita nelle sale, Avatar è tornato al cinema nell'ultimo fine settimana in attesa del primo sequel Avatar - La via dell'acqua. Un risultato inaspettato quello del primo film della saga di James Cameron, che ha dominato il box-office a livello global nel week-end appena trascorso.

Nell'ultimo fine settimana Avatar ha raggiunto 30,5 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 10 in Nord America e 20,5 provenienti dal resto dei mercati internazionali.

Un riscontro incredibile, se consideriamo che Avatar è già il film con il maggior incasso nella storia del cinema.



Primo posto di Avatar in Francia e Belgio, così come in Italia, Bosnia, Croazia, Ungheria, Oman, Qatar, Romania, Slovenia, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia ed Ecuador. Terzo posto al box-office statunitense, con una distribuzione in 1860 sale.

James Cameron sta lavorando ad una serie di sequel cinematografici da parecchio tempo e il primo è in dirittura d'arrivo.



"I troll diranno che non frega niente a nessuno, e non riescono a ricordare i nomi dei personaggi o una dannata cosa successa nel film. Poi dopo vedono di nuovo il film e dicono 'Oh, scusa, lasciami stare zitto adesso'. Quindi non sono preoccupato per questo" ha dichiarato Cameron in merito alle critiche ricevute per la scelta di proseguire la narrazione di Avatar.

Ecco le altre dichiarazioni di James Cameron su Avatar di nuovo in sala in 4K.