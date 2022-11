Avatar torna disponibile su Disney Plus! Ma niente 4K, è attesa per l'home-video?

In occasione del lancio del trailer finale di Avatar La via dell acqua, reso disponibile nella notte italiana durante il Monday Night Football statunitense, su Disney Plus è tornato disponibile anche il primo Avatar di James Cameron.

Come ricorderete, il film era sparito dal catalogo della piattaforma di streaming on demand della Disney quest'estate, a circa metà agosto, in occasione del ritorno in sala di Avatar nel nuovo master in 4K: un espediente che ha dato i suoi frutti, dato che nei soli Stati Uniti il film di James Cameron è tornato ad incassare 24 milioni, per un totale di ben 75 milioni a livello globale, che hanno gonfiato ulteriormente il record del maggior incasso di tutti i tempi portandolo a 'sfiorare' i 3 miliardi (2,922 miliardi, per la precisione).

In queste ore, comunque, per celebrare l'apertura delle prevendite di Avatar 2, la Disney ha riaccolto Avatar del 2009 sul catalogo di Disney Plus, ma lo ha fatto con l'ennesimo stratagemma di questa lunga campagna promozionale: sulla piattaforma di streaming infatti Avatar non sarà disponibile in 4K, o per lo meno non ancora. Presumibilmente, per vedere nel servizio la nuova versione rimasterizzata uscita qualche mese fa al cinema bisognerà aspettare l'uscita dell'edizione home-video, che con Avatar 2 (e Natale) alle porte certamente non si farà attendere più di tanto.

Vi terremo aggiornati. Avatar: La via dell'acqua, lo ricordiamo, uscirà il 14 dicembre.