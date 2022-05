Avatar torna al cinema in Italia: aspettando La via dell'acqua, rivivete il film del 2009!

In occasione della pubblicazione online del primo spettacolare teaser trailer di Avatar La via dell Acqua, Disney Italia ci ha fatto sapere che il film originale del 2009 tornerà nelle sale italiane per riportare gli spettatori su Pandora.

La data della nuova uscita di Avatar è fissata al 22 settembre 2022, con circa tre mesi d'anticipo rispetto all'esordio nelle sale di tutto il mondo del sequel Avatar: La via dell'acqua: un'occasione imperdibile per rivivere la rivoluzionaria esperienza concepita dal regista James Cameron, il suo 3D immersivo e gli straordinari paesaggi di Pandora; oppure, per le nuove generazioni, l'appuntamento immancabile in vista dei prossimi capitoli della saga.

Avatar è stato la sublimazione dell ipertesto filmico di James Cameron: candidato a 9 Oscar, racconta la storia di Jake Sully, un ex marine rimasto paralizzato dalla vita in giù che, sulla sua sedia a rotelle, accetta di essere trasferito su Pandora, una delle quattro lune del pianeta Polifemo, per sostituire il fratello deceduto nel programma 'Avatar', che consente agli esseri umani di trasferire la propria coscienza in un corpo sintetico costruito sulle fattezze dei Na'vi, la popolazione indigena di Pandora. Il film divenne all'epoca della sua uscita il più grande incasso della storia del cinema, riuscendo nell'impresa di superare il precedente film di James Cameron, Titanic; nel 2019 venne a sua volta superato da Avengers: Endgame, ma nel marzo del 2021 tornò nuovamente in testa grazie ad una nuova uscita nel mercato cinese. La re-release di Avatar in attesa del sequel è prevista in tutto il mondo, dunque molto presto gli analisti del box office saranno chiamati ad aggiornare il pallottoliere.

Avatar: La via dell'acqua, lo ricordiamo, uscirà invece il 14 dicembre.