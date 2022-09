Avatar, quali saranno i titoli dei prossimi sequel? Un leak potrebbe averli già svelati

Come forse saprete, Avatar: La via dell'acqua non sarà l'unico sequel di Avatar realizzato da James Cameron, dato che l'autore canadese ha in mente di proseguire la saga di Jake Sully e Neytiri per un totale di cinque episodi.

Dunque, quali saranno i titoli dei prossimi sequel di Avatar? Al momento né James Cameron né la Disney li hanno rivelati ufficialmente, ma in passato un grosso leak sulla saga di Avatar potrebbe averli anticipati rovinando la sorpresa ai fan. Alcuni di voi forse ricordano che nel novembre del 2018, la BBC annunciò di essere venuta a conoscenza dei tutti i titoli dei sequel di Avatar: la notizia fece ovviamente il giro del web in pochissimi istanti, rivelando quattro titoli per i progetti di James Cameron, all'epoca ancora in sviluppo:

Avatar: The Way Of Water, in italiano La via dell'acqua

Avatar: The Seed Bearer, in italiano Il portatore di semi

Avatar: The Tulkun Rider, in italiano Il cavaliere di Tulkun

Avatar: The Quest For Eywa, in italiano Alla ricerca di Eywa

Come potete vedere, il primo titolo, corrispondente ad Avatar 2, è effettivamente lo stesso col quale il primo sequel di Avatar arriverà nelle sale. Fu lo stesso James Cameron a confermarlo in via ufficiale, qualche mese dopo la pubblicazione dello scoop della BBC, sottolineando però che tutti i titoli facevano parte di un elenco di possibili idee tra le quali scegliere, e che quindi non si trattava dei titoli definitivi. Alla fine Avatar: The Way of Water, è stato confermato definitivamente.

Sarà così anche per i successivi? Al momento non è dato saperlo, ma per altri contenuti sulla saga scoprite il vero finale segreto di Avatar e leggete queste 5 curiosità che dovete conoscere su Avatar, tornato al cinema in questi giorni a tredici anni dalla sua uscita originale.

Avatar: La via dell'acqua, lo ricordiamo, arriverà nelle sale italiane dal 14 dicembre prossimo.