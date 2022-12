Avatar, i titoli leak dei sequel trapelati nel 2018 sono veri? Interviene Jon Landau

Come forse saprete se ci seguite quotidianamente, i titoli dei nuovi sequel di Avatar sono stati rivelati nel 2018 da un grosso scoop pubblicato dalla BBC, ma considerati i quattro anni già passati e gli altri che passeranno prima dell'uscita di quei film, Jon Landau ha voluto chiarire la questione.

Il super-produttore della saga di Avatar e collaboratore del regista James Cameron, infatti, parlando ai microfoni di i09 ha commentato la vicenda parlando dei prossimi sequel di Avatar, che arriveranno rispettivamente nel 2024, 2026 e 2028. A questo punto l'accuratezza del rapporto della BBC non sembra essere in discussione, dato che il magazine quattro anni fa anticipò nel suo rapporto anche il titolo 'Avatar: La via dell'acqua', poi rivelatosi azzeccato. Ciò non vuol dire, tuttavia, che nel corso del tempo i titoli per i prossimi episodi non siano stati modificati.

“Abbiamo deciso i titoli ufficiali dei sequel di Avatar”, ha dichiarato Landau a i09, “ma non punterei tutto su quegli altri tre titoli che trapelarono qualche tempo fa. Sapete, a forza di lanciare un dado prima o poi capita il numero che volevi."

I commenti di Jon Landau sono particolarmente degni di nota dato che il rapporto della BBC è già stato dimostrato vero al 25% e si potrebbe presumere che la documentazione per gli altri titoli a cui si fece riferimento provenga dalla stessa fonte di quella che ha correttamente anticipato il titolo 'The Way of Water'. Ovviamente, per quanto sia fonte di discussione e interesse tra i fan, non c'è niente di meno importante del titoli di un film, dato che il pubblico lo amerà a prescindere dal suo titolo, qualora dovesse trattarsi di un ottimo film, ma per amore di completezza vi riportiamo qui sotto tutti i titoli dei sequel di Avatar anticipati nel 2018 dalla BBC:

Avatar: The Way Of Water, in italiano La via dell'acqua

Avatar: The Seed Bearer, in italiano Il portatore di semi

Avatar: The Tulkun Rider, in italiano Il cavaliere di Tulkun

Avatar: The Quest For Eywa, in italiano Alla ricerca di Eywa

Mentre aspettiamo di scoprire quali saranno i titoli di Avatar 3-5, l'attesa per Avatar: La via dell'acqua si accorcia giorno dopo giorno: il film è atteso in Italia per il 14 dicembre, date un'occhiata al final trailer di Avatar La via dell acqua.