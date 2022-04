Avatar: The Way of Water, svelato il logo ufficiale del film di James Cameron!

Al CinemaCon è stato rivelato il titolo di Avatar 2, attesissimo primo sequel ufficiale di Avatar di James Cameron, e ora che la campagna marketing per il blockbuster fantascientifico è entrata nel vivo è stato diffuso anche il logo ufficiale del film.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, in attesa del trailer di Avatar 2 - i rumor sono stati confermati ufficialmente: il filmato promozionale debutterà nelle sale insieme alle copie di Doctor Strange nel Multiverso della Follia - i 20th Century Studios hanno diffuso sui propri canali social il logo ufficiale di Avatar: The Way of Water. Cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che Avatar: The Way of Water sarà ambientato oltre dieci anni dopo gli eventi del primo film, e racconta la storia della famiglia Sully, composta dai protagonisti Jake e Neytiri e dai loro figli. Secondo la sinossi ufficiale, il film sarà incentrato sulle loro avventure, le minacce che dovranno affrontare, le lunghe distanze percorse per restare al sicuro, le battaglie che dovranno combattere per rimanere in vita e le tragedie che saranno costretti a superare. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi e Kate Winslet, che si è tornata a lavorare col regista canadese venticinque anni dopo il successo planetario di Titanic.

Avatar: The Way of Water uscirà il 21 dicembre 2022.