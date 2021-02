Avatar: The Last Airbender, annunciato il film! Espanderà l'universo del franchise

Nel corso di un'intervista esclusiva ad Entertainment Weekly, è stato annunciato che Nickelodeon si prepara a lanciare gli Avatar Studios, una nuova divisione per creare contenuti originali basati sul mondo di Avatar: The Last Airbender e The Legend of Korra.

Durante la presentazione di ViacomCBS per l'Investor Day, i creatori originali della serie nonché produttori esecutivi Michael DiMartino e Bryan Konietzko sono stati annunciati alla studio come co-chief creative officer, e il primo progetto è già in cantiere: un film cinematografico animato la cui produzione inizierà quest'anno.

In una dichiarazione esclusiva a EW, DiMartino e Konietzko hanno espresso il loro entusiasmo a proposito dello "sviluppo del nostro franchise e della sua narrazione su vasta scala, sviluppo che si espanderà in una miriade di modi diversi ed entusiasmanti. È difficile credere che siano passati 19 anni da quando abbiamo creato Avatar: The Last Airbender, ma anche dopo tutto quel tempo, ci sono ancora molte storie e epoche temporali nel mondo di Aang che siamo ansiosi di creare ed esplorare. Siamo fortunati ad avere una comunità di fan in continua crescita che amano l'Avatarverse tanto quanto noi".

DiMartino e Konietzko hanno concluso: "Siamo entusiasti di tornare in casa Nickelodeon dove Avatar ha avuto inizio. Non vediamo l'ora di trasformare la nostra fantasia in realtà."

Per altre letture ecco gli ultimi aggiornamenti sulla serie live-action di Avatar, mentre la show animato rimane in vetta come serie tv per ragazzi più amata.