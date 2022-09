Avatar, la tempesta sta arrivando: nuova immagine dal sequel La via dell'acqua

Dopo la presentazione di Avatar La via dell acqua ai distributori in Cina, l'attesissimo blockbuster scritto e diretto da James Cameron compie un altro passo verso la sua pubblicazione con una nuova immagine promozionale condivisa in queste ore sui social network.

L'immagine, pubblicata sulla pagine ufficiale dell'account di 20th Century Studios su Instagram, mostra il montare di una tempesta negli oceani di Pandora, con un Na'vi in sella ad una creatura addomesticata. La didascalia recita: "La tempesta sta arrivando: Avatar, il nuovo capitolo della saga, sarà presto al cinema".

Ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua arriverà nei cinema italiani dal 14 dicembre distribuito dalla Disney, che ha ottenuto i diritti della saga di James Cameron dopo la fusione con la Fox. Il primo sequel di Avatar, ancora una volta scritto, prodotto e diretto da James Cameron, sarà ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, e inizierà a raccontare la storia della famiglia Sully (composta da Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che dovranno affrontare. I piani di James Cameron comprendo altri tre capitoli per la saga di Avatar, con Avatar 3 previsto per il 20 dicembre 2024, Avatar 4 fissato per il 18 dicembre 2026 e infine Avatar 5 che ha una data d'uscita prenotata per il 22 dicembre 2028.

Co-prodotto da Jon Landau, La via dell'acqua è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet. Dal 22 settembre, inoltre, il primo Avatar tornerà al cinema anche in Italia con una nuova riedizione in 4K.