Avatar, svelato il mostruoso investimento per i sequel di James Cameron

Le riprese di Avatar 2 possono ripartire dopo aver ricevuto l'okay dal governo della Nuova Zelanda, e un nuovo report di Deadline segnala il costo stimato per produrre tutti e quattro i sequel dello sci-fi del 2009.

Stando a quanto riferito dal magazine, il budget combinato dei quattro sequel di Avatar ammonterà a più del doppio dei budget combinati del primo film su Pandora e il kolossal Titanic: in totale i quattro nuovi capitoli della saga finiranno per costare un investimento di $1 miliardo.

Certo, si tratta di una cifra che chiaramente andrà divisa per quattro, con ognuno dei singoli film che finirà per costare all'incirca come il primo Avatar ma che ipoteticamente sarà in grado di sollevare un gran numero di entrare al botteghino, ma vale la pena di notare che la produzione dei film si sta svolgendo contemporaneamente, e che l'ultimo episodio uscirà soltanto nel 2027: la scommessa di puntare sul piatto un miliardo di dollari è una cosa a dir poco folle, quindi, ma se c'è un solo nome dell'industria in grado di giustificarla (e persino riuscire a renderla vincente), quello è James Cameron.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire come si evolverà la saga incentrata sul pianeta Pandora e i suoi abitanti Na'vi? Ditecelo nella sezione dei commenti.

