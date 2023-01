Avatar, svelati i primissimi concept dei Na'vi: bioluminescenti!

A qualche settimana dall'uscita di Avatar: La via dell'acqua, che intanto continua a volare al box-office superando Star Wars: Il risveglio della Forza, l'artista Joseph C. Pepe ha condiviso su Instagram un interessante post dedicato ad un vecchio concept di un Na'vi.

Creato nel 2004 e pubblicato per la prima volta in The Art of Avatar: James Cameron's Epic Adventure, il ritratto intitolato "Na'vi Elder Male" mostra il primo design di uno degli abitanti di Pandora.

"Mentre lavoravo per lo Stan Winston Studio alla fine del 2004, io, Christopher Swift e il supervisore John Rosengrant abbiamo fatto visita a James Cameron alla Lightstorm Entertainment di Santa Monica, in California, per leggere la sceneggiatura di Avatar e ricevere un download di informazioni e artwork. Ci sono stati concessi 14 giorni per mostrare a Cameron "qualcosa di nuovo, sviluppare ulteriormente i personaggi e dar loro una nuova vita". All'epoca, Cameron aveva dichiarato che il film sarebbe stato fotorealistico una volta completato e ho sentito l'estrema pressione di illustrare qualcosa che lo avrebbe impressionato", ha scritto Pepe nel post che vi lasciamo in calce alla notizia.

"Qui è mostrata la primissima immagine di un Na'vi che ho creato in uno stile fotorealistico. Ai tempi, Cameron ha riconosciuto la bioluminescenza Sea Slug che ho usato sulla fronte del personaggio, dicendo: "Quello è un nudibranco pelagico, Phylliroe bucephala". Sono rimasto a bocca aperta perché non solo aveva riconosciuto quale tipo di bioluminescenza animale avevo usato, ma ne conosceva anche il nome scientifico. Ama fare ricerche sulla Terra, sulla scienza, sulla flora, sulla fauna, sull'antropologia e sull'etnologia. Non solo è un genio del cinema, ma anche della scienza e dell'ingegneria".

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua.