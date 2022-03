Avatar, svelata l'uscita del trailer? Manca pochissimo e arriverà con un film molto atteso

Dopo la pubblicazione della nuova immagine ufficiale di Avatar 2, una serie di indiscrezioni emerse in queste ore avrebbero svelato la finestra di lancio del primo trailer dell'attesissimo nuovo film scritto e diretto da James Cameron.

Nella notte italiana, infatti, The Ankler ha riferito che la Disney avrebbe in programma di pubblicare il primo trailer di Avatar 2 con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il prossimo blockbuster dei Marvel Studios che arriverà nei cinema di tutto il mondo all'inizio di maggio. Dal momento che entrambi questi film sono di proprietà della Disney, la mossa avrebbe parecchio senso, specialmente considerando che i film MCU raccolgono in sala un pubblico vastissimo, e in questo modo il trailer del nuovo film di James Cameron 'arriverebbe' a tanti.

Al momento non c'è nulla di confermato, ma iniziando a contare da maggio la data di uscita di Avatar sarebbe vicina di soli sei mesi, dunque almeno dal punto di vista delle tempistiche i conti tornerebbero. Rimanete sintonizzati per ogni aggiornamenti.

Vi ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà in Italia a partire dal 3 maggio, dopo essere stato rinviato dalla sua uscita originale per il mese di marzo. Avatar 2, re degli slittamenti, ha una data d'uscita fissata per il 16 dicembre prossimo. All'inizio di questo mese, tuttavia, la Disney ha confermato che Avatar 2 arriverà nel 2022: l'attesa sta finalmente per termine, quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.